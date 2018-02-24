محمد بن طحيطح(صدى):

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لشاب من سكان ابها بمنطقة عسير مطالبا امانة عسير بإغلاق احد الحفر الموجودة بالطريق بحي الضباب لكي لا تتسبب في ضرر للمارة .

كما ناشد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء باقتراح حيال توحيد رقم البلاغات للأمانات بالمناطق ووضع تطبيق عبر للأجهزة الذكية للتواصل مع قسم البلاغات لنقل المشاكل مباشرة ..بالفيديو.. مواطن يطالب أمانة عسير بمعالجة حفرة خطيرة