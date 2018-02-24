استبعاد حدوث اشتباكات بين جماهير لوكوموتيف وأتلتيكو مدريد

نواف السالم(صدى):

استبعد رئيس نادي لوكوموتيف موسكو، لليا جويركوس، فكرة حدوث اشتباكات بين جماهير فريقه وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، اللذين سيتواجهان في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي في مارس المقبل.

وقال جويركوس، معلقًا على ما حدث في مباراة أثلتيك بلباو وسبارتاك موسكو، أمس الأول: ” ما حدث في لقاء الأمس هو شيء فظيع، ولكني على يقين بأن جماهيرنا ليسوا كاللذين قاموا بتلك الأمور في مباراة أثليتك بلباو وسبارتاك. ”

وأشار رئيس النادي إلى أن فريق أتلتيكو مدريد هو منافس ” قوي وذو إسم كبير “، ومدينة مدريد ” مدينة جميلة “، كما توقع ” خروج جيد وآمن لجماهير فريقنا ” .

وجدير بالذكر، إنه توفي أمس الأول، شرطي إثر أزمة قلبية خلال اشتباكات بين مشجعي أثلتيك بلباو وسبارتاك موسكو قبل مواجهة الفريقين في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي.