بيكيه يعود لقائمة البرسا في مواجهة جيرونا

ماجد محمد(صدى):

يواجه البرسا، اليوم السبت، نظيرة جيرونا في إطارمسابقة الدوري الإسباني في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت المملكة.

وضم مدرب البرسا فالفيردي لاعبه جيرارد بيكيه، لقائمة الفريق في مواجهة جيرونا، بعد تماثله للشفاء.

وفي السياق ذاته، استبعد فالفيردي، كل من باكو ألكاسير وأندريه غوميش ودينيس سواريز وياري مينا، من المواجهة.

وتأتي قائمة البارسا على النحو التالي: تير شتيغين وياسبر سيليسين وسيميدو وبيكيه وإيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا ولويس سواريز وليونيل ميسي وعثمان ديمبلي وكوتينيو وباولينيو وجوردي ألبا ودينييه وسيرجي روبرتو وأليكسيس فيدال وأومتيتي وفيرمايلين.