وظائف فنية وإدارية شاغرة في ” بي أيه إي سيستمز “

فاطمة المالكي(صدى):

قالت شركة بي أيه إي سيستمز السعودية، إنها في حاجة إلى عدد من الموظفين؛ لشغل 11 وظيفة فنية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة؛ لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من: الرياض، وتبوك، والظهران، والجبيل.

وجاءت الوظائف المتوفرة تحت المسميات الآتية:

– رئيس الصيانة.

– فني إطارات/ عجلات.

– فني أنظمة أجهزة إلكترونيات الطيران.

– أخصائي العلاقات العامة.

– مشرف الميكانيكية.

– فني إصلاح ملحقات الطائرات.

– رئيس تنفيذ برامج الإمكانية.

– فني صيانة أنظمة الخروج.

– رئيس الصلاحية الجوية للطائرات.

– رئيس تكامل الحلول.

– فني صيانة محرك نفاث – تورنادو.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول:

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