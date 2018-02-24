المملكة تستعيد 100 رأس من الخيول المهربة لأمريكا

عادل الحربي (صدى):

أعلن حمد بن عوض بن قريعة، نائب رئيس اللجنة العليا لمهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة، عن استعادة المملكة لـ 100 رأس من الخيول من بين 200 رأس، كانت مهربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطرق غير شرعية، وذلك بهدف تأسيس مرابط خيول عربية أصيلة هناك، تنافس نظيرتها السعودية.

حيث أكد ” بن قريعة ” ، أن المملكة كانت الأولى في إنتاج الخيول العربية الأصيلة بلا منازع، وذلك قبل ثلاثة عقود مضت، مما أغرى العصابات، التي عملت على تهريب الخيول العربية من المملكة إلى دول أوروبية، ومنها إلى أمريكا، التي استقبلت الخيول المهربة، وعملت على تكاثرها وفق برامج وخطط معدة مسبقًا، الأمر الذي جعل أمريكا هي الأولى على مستوى العالم، في إنتاج الخيول العربية الأصيلة بشكل مؤقت، فيما أصبحت المملكة في المركز الثاني.

وأشار ” بن قريعة ” ، إلى أن هذا الأمر قد شغل عدداً من المسؤولين وولاة الأمر في المملكة، وعلى رأسهم سمو الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز – رحمهما الله – وكذلك سمو الأمير خالد بن سلطان، حيث بذل الجميع جهوداً كبيرة، اتخذت الطابع الرسمي، وذلك من خلال الاتصال بمسؤولين في الولايات المتحدة، لاستعادة الخيول المهربة مرة أخرى، مما أثمر عن استعادة أكثر من 100 خيل مهربة إلى المملكة.

يشار إلى أن مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة، يقام حاليًا على أرض الصالة الخضراء بمدينة الخبر.