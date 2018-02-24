كونتي يتمنى أن يظل بوجبا على مقاعد البدلاء

نواف السالم(صدى):

أصبح لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا، صاحب الـ24 عامًا أحد أكثر لاعبي العالم تألقًا تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي بعد رحيله عن يونايتد إلى يوفنتوس الإيطالي وعمره 19 عامًا في 2012.

وقال مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي الحالي، إنه يتمنى غياب بوجبا، عن مباراة القمة بين تشيلسي ومانشستر، يوم الأحد، لكنه مع ذلك توقع أن يشارك بوجبا، الذي دربه سابقًا في يوفنتوس، أساسيًا في مباراة القمة.

وانتُقد الفرنسي ” بوجبا ” بسبب أدائه في الأسابيع الأخيرة، كما وضعه مدربه جوزيه مورينيو على مقاعد البدلاء خلال التعادل السلبي على ملعب إشبيلية في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وأبدى ” كونتي ” أمنيته في عدم مشاركة بوجبا في المباراة في مؤتمر صحفي قائلًا: ” أتوقع مشاهدته في الملعب، لو ظل على مقاعد البدلاء سيكون أفضل لنا، نحن نتحدث عن لاعب كبير ورائع. ”

وتابع ” كونتي ” : ” كل مدرب يجب عليه إيجاد الطريقة المناسبة للتعامل مع بوجبا، بوجبا أظهر مع يونايتد قدراته كلاعب كبير. ”

وأشار كونتي إلى أهمية المباراة: ” هذه مباراة مهمة للغاية لنا يجب أن نقدم 120% من جهدنا ومحاولة اقتناص الثلاث نقاط، من الآن وحتى النهاية كل مباراة مهمة، اقتناص الثلاث نقاط سيكون مهمًا للغاية لنا وليونايتد كذلك. ”

وأضاف مدرب تشيلسي: ” السباق نحو مقاعد دوري الأبطال بات مفتوحًا، ويجب أن نهتم بشدة بذلك لأن الأندية المتنافسة رائعة للغاية وأحدها سيغيب عن المسابقة الموسم المقبل. ”