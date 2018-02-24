طرق عملية اتبعيها لكسب ود أهل زوجك

متابعات(صدى):

كشفت خبيرة في العلاقات الاجتماعي وعلم النفس ، عن بعض النقاط الأساسية عليك اتباعها والحرص عليها لضمان صفاء العلاقات مع عائلة زوجك ونضوجها إلى صداقات تدوم طول العمر وتحلو معها العشرة:

– احرصي على أن تتذكري جميع المناسبات الخاصة بأفراد عائلتك الجديدة لتهنئيهم وتمنحيهم الهدايا التي يحبونها، ستكسر هذه الخطوة جميع الحواجز.

– لا ترفضي مشاركتهم مناسباتهم الاجتماعية، بل احرصي على أن تكوني أولى الحاضرات.

– حافظي على رزانتك وهدوئك حتى لو احتدم النقاش من الطرف الآخر. فلكلمتك الطيبة وهدوئك ورزانتك أثر كبير في ترسيخ العلاقات مع أفراد عائلة زوجك.

– لا تدخلي الندية بأي شكل من الأشكال في هذه الصداقة مع أهل زوجك، بل احرصي على تذكير نفسك بضرورة معاملتهم كأهلك تماماً.

أما النصيحة الأهم فهي أن تحافظي على هذه الصداقة دون أن تقحميها في حياتك الزوجية، فشؤون بيتك وزوجك سر غير متاح أمام أي كائن.