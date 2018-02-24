حساب المواطن يوضح معنى جملة ” حالة الدفعة بالانتظار “

عادل الحربي (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن معنى جملة ” حالة الدفعة بالانتظار ” التي تظهر لبعض المستفيدين، وكيفية التعامل معها في حالة ظهورها لأحد المستفيدين.

وأوضح البرنامج على الحساب الرسمي لخدمة العملاء على ” تويتر ” ، أن هذه الرسالة تعني وجود دفعة معلقة من دورات سابقة، ويلزم الدخول على البوابة والضغط على أيقونة ” تأكيد الحساب البنكي ” بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

كما أشار البرنامج أنه يجب اختيار المستفيد لمصدر الدخل الصحيح له ولتابعيه، حيث يعيق أي خلل في بيانات الدخل صرف الدعم ويؤثر على الاستحقاق.