دولة افتراضية تتعامل بـ ” البتكوين ” وترفض الأموال التقليدية

علي القحطاني (صدى):

تعتزم دولة ” ليبرلاند ” الافتراضية إلى إطلاق عملتها الجديدة ” ميريت ” على غرار ” البتكوين “، في ذكرى تأسيسها الثالثة الموافق 13 أبريل المقبل.

وتسير كافة التعاملات المالية داخل الدولة الافتراضية بالعملات الافتراضية ” بتكوين، بتكوين كاش، وإثريوم “، ولا تقبل التعامل بالأموال التقليدية.

وكان الخبير الاقتصادي فيت جيدليكا أنشأ دولة افتراضية تحت مسمى ” ليبرلاند ” منذ ثلاث سنوات تغرة منعت كرواتيا من المطالبة بسيادتها على المنطقة، واضعًا شرطًا بعدم قبول الأموال التقليدية وإنما الافتراضية فقط، وتقدم نحو نصف مليون شخص بطلبات للحصول على جنسيتها منهم 5500 بريطانيًا.

وتعتبر ” ليبرلاند ” مجرد شاطيء رملي يمتمد بطول 7 كم بجانب نهر الدانوب الواقع بين كرواتيا وصربيا، و10 كم جنوب الحدود المجرية.