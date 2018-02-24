الصين تبدأ في تصنيع سيارات ميني الكهربائية الألمانية

بكين(صدى):

أوضحت شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات، مالكة العلامة التجارية ميني، أن سيارات ميني الكهربائية سوف تُصنع في الصين، وذلك بجانب أوكسفورد حيث تصنع أغلب السيارات من إنتاج ميني.

وأشارت ” بي إم دبليو ” إلى أن إنتاج السيارات الكهربائية يأتي بموجب توقيع اتفاقية أعمال أولية مع شركة جرايت وول موتورز الصينية للسيارات، والتي تنص على أن تطرح هذه السيارات في السوق الصيني.

وجدير بالذكر، أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تعقد فيها الشركة الألمانية العملاقة اتفاقية مع شركة سيارات صينية لإنتاج بعض طرازاتها، إذ دخلت ” بي إم دبليو ” في مشروع مشترك مع شركة بريلليانس أوتو الصينية لإنتاج بعض طرازاتها.