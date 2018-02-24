السعودي عبد الله الجود يحصد المركز الأول بماراثون الرياض الدولي

ماجد محمد(صدى):

انتزع المواطن عبد الله الجود، اليوم السبت، المركز الأول في سباق المحترفين ” المواطنين ” مسار 21 كم في ماراثون الرياض الدولي.

ومن المقرر أن يحصل الفائز عبد الله الجود على جائزة ” سيارة ” ، بينما حصل صاحب المركز الأول العداء الأثيوبي تاميرا مولا على جائزة مليون ريال.

يجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أطلق،صباح اليوم السبت، شارة بدء سباق ماراثون الرياض الدولي نيابة عن رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، الذي يشارك به27.381 مشترك وفقًا لآخر إحصائية للهيئة عن أعداد المسجلين، بمجموع جوائز بلغ 2 مليون ريال.