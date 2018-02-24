” التعليم ” تغلق نظام النقل.. والمعلمون يطالبون بتمديد تحديث البيانات

نايف السالم(صدى):

ناشد عدد من المعلمين والمعلمات وزير التعليم أحمد العيسى، بفتح نظام النقل مجددًا وتمديد تحديث البيانات وتمكينهم من إدخال رغبات النقل الخارجي.

وأكد المعلمون والمعلمات أن الكثير منهم لم يستطع التحديث أو إدخال رغبات النقل الخارجي أسوة بزملائهم، بسبب إغلاق برنامج ” نور ” وتعطله عدة مرات وصعوبة التسجيل فيه، ونظرصا لانشغالهم وتدريسهم في مناطق نائية وبعيدة.

وكانت وزارة التعليم أعلنت الجدول الزمني التفصيلي لحركة النقل الخارجي ‏لجميع شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس ومكاتب وإدارات التعليم وجهاز الوزارة، وبدأت يوم 6 من جمادى الأولى في تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية.

وفي الـ11 من جمادى الأولى أتاحت للمعلمين والمعلمات إدخال رغبات النقل، وقامت بتحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس في يوم 25 من جمادى الأولى.