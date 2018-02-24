70 مشاركا ومشاركة في لقاء الشؤون التعليمية بتعليم عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

يرعى مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، الأحد المقبل فعاليات اللقاء الثاني للشؤون التعليمية ” بنين وبنات ” تحت شعار ( الطموح يقودنا ) بمشاركة 70 تربويًا وتربوية يمثلون سبع إدارات تعليمية تشمل : بيشة ، والنماص ، ومحايل، وسراة عبيدة ،ورجال ألمع، وظهران الجنوب ، وعسير .

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، أن اللقاء سيبحث عددًا من الموضوعات التربوية والتعليمية من أبرزها سبل تحسين مستوى طلاب وطالبات الصفوف الأولية في المهارات الأساسية ، واقتراح نموذج إشرافي يواكب المرحلة الراهنة ، لافتًا إلى أن اللقاء سيتخلله عقد ورش عمل وزيارات ميدانية لبعض المدارس والمرافق التعليمية .

وأشار الجوني إلى أن اللقاء سيشارك به مساعدو ومساعدات مديري التعليم للشؤون التعليمية ومديرو ومديرات الإشراف التربوي ، ومديرو ومديرات مكاتب التعليم ، فيما جرى تشكيل عدد من فرق العمل التي تعنى بإدارة وتنظيم اللقاء ، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة .