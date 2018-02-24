قوات الاحتلال تعتقل فلسطيني وتصيب آخر خلال مواجهات في بيت لحم

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، شابًا فلسطينيًا وأصابت آخر خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم .

وقال مصدر أمني في بيت لحم “: إن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة ومحيط برك سليمان المحاذي له، إثر اقتحام قوات الاحتلال تلك المنطقة، وإطلاقها النار صوب الشبان الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أكرم حسين الأطرش ، الذي أصيب قبل أربعة أشهر في مواجهات بالمخيم، بعد أن داهمت منزله وتفتيشه.