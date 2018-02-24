الأهلي المنتشي يواصل المنافسة على البطولات بمواجهة قاهر الكبار

نواف السالم(صدى):

يلتقي الأهلي، نظيرة الفيحاء، اليوم السبت، في إطار دور ربع النهائي، من بطولة كأس الملك على ملعب الملك سلمان، في تمام الساعة 6:40 مساءً.

وشهدت أخر مواجهة بين الأهلي والفيحاء التعادل الإيجابي في إطار بطولة دوري المحترفين، ويسعى الأهلي صاحب المركز الثاني في الدوري، إلى مواصلة المنافسة على كأس الملك في الوقت الذي حقق فيه انتصاريين متتالين في المواجهات الآسيوية التي منحته الثقة لاستمرار التقدم لاقتناص البطولات.

ويحاول الفيحاء” قاهر الكبار”، في الاحتفاظ بلقب هذا الموسم، وتحقيق مفاتجأة جديدة باقتناص فوز ثمين من الأهلي.