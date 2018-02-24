الأثيوبي تاميرا يحصل على المركز الأول بماراثون الرياض الدولي

نواف السالم(صدى):

حصل العداء الأثيوبي، ” تاميرا مولا ” ، على المركز الأول في سباق المحترفين مسار 21 كم بماراثون الرياض الدولي.

ومن المقرر أن يحصل صاحب المركز الأول بالمارثون على جائزة قدرها مليون ريال.

يجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أطلق،صباح اليوم السبت، شارة بدء سباق ماراثون الرياض الدولي نيابة عن رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، الذي يشارك به27.381 مشترك وفقًا لآخر إحصائية للهيئة عن أعداد المسجلين، بمجموع جوائز بلغ 2 مليون ريال.