متقاعد ألماني يضطر للعيش 26 شهرا في سيارته

برلين(صدى):

اضطر هورست. س، متقاعد ألماني، بالغ من العمر 68 عامًا، للعيش داخل سيارته في ظروف اجتماعية وصحية صعبة، في مدينة زولينجر، حيث ينام ويأكل ويضع كل أغراضه من ملابس أو أغطية بالسيارة.

وفقد ” هورست ” سكنه نهاية سنة 2015، بعد أن طرده صاحب البيت، محاولًا بشتى الطرق الحصول على سكن ولذلك الغرض تواصل مع العديد من الإدارات المسؤولة عن ذلك، لكن دون جدوى.

حيث أنه ليس لديه عنوان ولا رقم هاتفي، بينما حسابه البنكي الذي يتلقى من خلاله معاشه البالغ 950 يورو، هو آخر ما يربطه بالحياة الحضارية في ألمانيا.

وانتقى ” هورست ” مكانًا غريبًا للاستحمام إذ يذهب إلى المقبرة، حيث توجد هناك مراحيض يستحم فيها بشكل غير جيد لكنه يقضي الغرض، كما فقد المتقاعد زوجته منذ 16 عامًا، وانقطع الاتصال بينه وبين ابنه وابنته، اللذين لا يعرف شيئا عنهما، كما أنه ليس لديه أصدقاء.

ويذكر إنه يعاني المتقاعد الألماني من أمراض عديدة كالماء في الساقين وأمراض الكلى، وطريقة نومه غير المريحة على مقعد السائق، تزيد من مرضه، وما زال يبحث عن سكن، ولذلك الغرض اتبع طريقة غريبة وهي التواجد في المقبرة.