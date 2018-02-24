” عسيري ” : خروج الهلال من كأس الملك أتاح فرصة للقادسية

ماجد محمد(صدى):

قال غازي عسيري، مدير الكرة بنادي القادسية، إن إقصاء الهلال من بطولة كأس الملك، أتاح فرصة أكبر لفريقه للمنافسة على المسابقة.

وأكد ” عسيري ” على أن لاعبيه يسعون من أجل اقتناص الفوز أمام الفصيلي، في مباراة غدًا الأحد، في إطار المسابقة، مشيرًا إلى أن الفريق جاهز للقاء والجميع في صحة جيدة.

وعلى جانب أخر طالب ” العسيري ” الجماهير بدعم الفريق غدًا ومؤازرتهم؛ بالحضور على ملعب الراكة، حتى يتأهلون للدور المقبل.

وفي السياق ذاته كشفت مصادر عن رصد إدارة النادي مكافآت ضخمة للاعبين في حالة التأهل للدور قبل النهائي.