” السومة ” يطالب جماهير الأهلي بعدم وضع صورته على تيفو مباراة التعاون

نواف السالم(صدى):

دشن عدد من جماهير الأهلي وسم؛ للمطالبة بتكريم المهاجم عمر السومة من خلال وضع أسمه على التيفو، في مباراة الفريق أمام التعاون، المقرر إقامتها الخميس المقبل في إطار الجولة الـ 23 من دوري المحترفين، والتي ستشهد أول عودة له بعد الإصابة.

وفي هذا الصدد وجه اللاعب السوري الشكر لجماهير الأهلي على مطالبهم بتكريمه، وقال عبر حسابه على ” تويتر “: جمهور الأهلي الحبيب، أشكر مشاعركم ومحبتكم، وتيفو مباراة الأهلي والتعاون لابد أن يكون داعمًا ومحفزًا لكل زملائي اللاعبين وليس لعمر السومة “.

واستكمل: ” الفريق بحاجتكم، وحضوركم، أكبر دافع لتحقيق بطولة الدوري وكل البطولات”.