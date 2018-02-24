هولندي يخبئ 770 ألف يورو بسيارته لغسل الأموال

امستر دام(صدى):

تمكنت سلطات الأمن بولاية ” سكسونيا ” ، السفلي الألمانية، أمس الجمعة، القبض على سائق سيارة هولندي، ومعه 770 ألف يورو، خبأها داخل خزان الوقود بالسيارة.

وباشرت الجهات المختصة، التحقيقات بشأن الاشتباه، في ممارسة الرجل، لجريمة غسل الأموال، وأوضحت شرطة مدينة ” أوسنابروك ” الألمانية، أمس الجمعة، أن العاملين بالجمارك والشرطة، في مدينة باد بينتهايم، من دائرة دوقية بينتهايم، فتشت سائق السيارة بعد عبوره للحدود.

يجدر الإشارة، أن الرجل أقر أولًا، لأفراد الأمن أن في حوزته 3000 يورو سائلة، إلا أن المفتشين عثروا على 4550 يورو، في درج القفازات بالسيارة، ثم عرضت السيارة على ورشة متخصصة، في كشف التهريب، حيث عثر على 28 رزمة أوراق مالية بلغ مجموعها 770 ألف يورو، تم إخفاؤها بصورة احترافية، داخل خزان وقود السيارة.