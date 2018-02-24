” عضو شورى ” يقترح نقل جلسات المجلس على التلفزيون

عادل الحربي (صدى):

أوضح عضو مجلس الشورى، الدكتور سلطان بن فارح، أن هناك حراكًا كبيرًا، في المجلس خلال الفترة الحالية، مقترحًا نقل جلسات المجلس، على التلفزيون؛ ليرتاح المواطن لأداء المجلس.

وقال خلال حواره ببرنامج ” يا هلا ” ، المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ، أنه لا مانع، من تخفيض عدد الموظفين، غير المواطنين، في وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاستعانة أكثر بالتكنولوجيا.

وأشار عضو الشورى، إلى أبرز المواقف، التي تعرَّض لها المجلس، قائلًا: ” أحد المباني الحكومية، بمجرد افتتاح المبنى وجدنا المياه تخرّ من السقف؛ وذلك بسبب عقود الباطن، التي خفَّضت تكاليف إنشائه ” ، موضحًا أن ” عقود الباطن ” ، موجودة في أغلب الوزارات، ويجب أن يكون لها حل جازم، مشددًا على ضرورة تدخل ” نزاهة ” ، إذا لم تضع يدها على هذه المشكلة، فهناك إشكالية كبيرة جدًّا ستستمر.