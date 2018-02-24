سييرا: لن أغامر بفلانويفا في الدوري

نواف السالم(صدى):

وصف مدرب الاتحاد، لويس سييرا، جماهير العميد، بـ ” جمهور الوفاء “، مشددًا على أنه سيستمر في الوفاء لهم، مشيدًا بحضورهم أمس لمؤازرة الفريق أمام الشباب في كأس الملك، التي انتهت بفوز الاتحاد بـ3 أهداف مقابل هدف.

كما وجه الشكر للجماهير على ” التيفو ” الذي حمل صورته، مؤكدًا على أنهم قادرين على التأثير بإيجابية في لاعبيه، مشيرًا إلى أنهم سيبذلوا جهودهم لاقتناص لقب كأس الملك وإسعادهم.

وفيما يتعلق بالمباراة، أكد على أن لاعبيه نجحوا في استغلال الكرات الثابتة بشكل جيد، مضيفًا أن المباراة غلب عليها أسلوبهم الخاص عقب الهدف الأول.

وعن مشاركة كارلوس فيلانويفا، أوضح أنه غامر بإشراكه في المباراة؛ حيث كان يعاني من إصابة في التدريبات، مشيرًا إلى أنه لن يغامر به في باقي المباريات التي تنتظر العميد في الدوري؛ على أن يكون جاهزًا للمباراة المقبلة في دور الأربعة لكأس الملك.