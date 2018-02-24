تحديد مهلة محددة وشروط لتسجيل ” المدد التأمينية “

نايف السالم(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن المهلة المحددة لتسجيل أي مدد تأمينية، حيث دعت العاملين في المؤسسات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، الخاضعين لنظام التأمينات، للتسجيل حتى الأول من ربيع الآخر القادم.

وذكرت ” التأمينات ” ، المستندات المطلوبة للتسجيل، والتي تتضمن خطابًا من جهة العمل، وقرار التعيين، وقرار طي القيد، وصورة الهوية الوطنية، وقرار المباشرة، وكذلك بيان الأجر السنوي خلال فترة العمل، لافتة لإمكان تقديم الطلبات، سواء من خلال جهة العمل أو التأمينات.

فيما أشارت المؤسسة، إلى أنه يحق للمشترك رد تعويض الدفعة الواحدة كاملًا خلال عام، وذلك مقابل إعادة احتسابها مدة اشتراك، موضحة أن النظام أتاح لبعض الفئات الاشتراك اختياريًّا في فرع المعاشات، ويطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشترك إلزاميًّا، كما أكدت، أن تحديد الراتب من اختصاص جهة العمل، وليس لها علاقة به.

جدير بالذكر، أن عدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية حاليًّا، يبلغ نحو 10 ملايين شخص.