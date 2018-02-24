الصندوق العقاري يوضح مسارات خدمة ” عجلها ” للتمويل المدعوم

عادل الحربي (صدى):

أعلن الصندوق العقاري، عن خمس مسارات لخدمة ” عجلها ” للتمويل المدعوم، والتي تُمكن من صدور الموافقة والاستفادة منها خلال 90 يومًا في حال جاهزية المستفيد.

وأكد الصندوق أن المسارات الخمس تشمل كلًا من ” تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، تمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة، تمويل البناء الذاتي، التمويل برهن العقار، وتقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري القائم “.

وأشار إلى أن التمويل من جانب البنك يتم بناءً على صافي الراتب الشهري، بينما الدعم من جانب الصندوق يتم بناءً على الراتب الأساسي وبدل السكن، لافتًا إلى أن الصندوق يعتزم دعم حوالى 100 ألف منتج العام الحالي بمعدل 8300 شهريًا.