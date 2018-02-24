” ترامب ” : علاقتنا بالصين لا يعكرها سوى ملف التجارة

واشنطن(صدى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين بلاده والصين، في وضع هو ” الأفضل على الإطلاق ” ، على حد وصفه، لا يعكره سوى ملف التجارة ” غير المتوازنة ” معتبرًا أنه يشكل أزمة كبرى.

وصرح ” ترامب ” خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تورنبول، في واشنطن: ” لا أعتقد أنه كانت لدينا علاقات أفضل مع الصين، عما هي عليه الآن، بخلاف حقيقة أنهم يسحقوننا في مجال التجارة، في الفترة الطويلة الأخيرة ” .

وتباع: ” الشيء الوحيد، الذي يمكن أن يقف في طريق العلاقات، هو التجارة، إنها أحادية الجانب وغير متوازنة إلى حد كبير ” .

وفي ذات السياق، ذكر محللون أن ” ترامب ” ، يزعم باستمرار، أن فترة رئاسته، أدت إلى إقامة علاقات هي، الأفضل على الإطلاق، مع عدة دول من أستراليا إلى الصين، مرورًا ببريطانيا.

ويجدر الإشارة، أن وزارة التجارة الأمريكية، أوصت مؤخرًا بفرض رسوم باهظة، على الصين ودول أخرى؛ لمواجهة الوفرة الدولية في الصلب والألومنيوم، لكن بكين حذرت من أنها ستتخذ إجراءات انتقامية؛ إذا ما استدعى الأمر ذلك.