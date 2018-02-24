بالفيديو.. طفلان يستقبلان والدهما المرابط بالحد الجنوبي فور عودته بتقبيل أقدامه

نايف السالم(صدى):

عبر أبناء أحد المرابطين بالحد الجنوبي عن فرحتهم بعودته وانتهاء خدمته، بفرحة عارمة وذلك باستقباله فور عودته إلى المنزل بطريقة مميزة بتقبيل قدميه.

ووثق اللحظة مقطع فيديو حيث أظهر طفلين وهما يهمّان بتقبيل أقدام والدهما لدى عودته إلى المنزل بعد انتهاء خدمته بالحد الجنوبي، فيما يبادلهما الوالد مشاعر الحب والسعادة.

وعلى المقطع علّق الجندي سالم الفريدي على ، مبيناً أن الموقف كان مفاجئاً بالنسبة له ولم يجر الترتيب له مسبقاً، مشيراً إنه يشعر بالحزن؛ بسبب عودته من الحد الجنوبي ولم يحقق بعد أمنيته: الشهادة أو النصر.