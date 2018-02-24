الأهلي يحفز لاعبيه قبل موقعة الفيحاء.. وريبروف يضع التشكيل النهائي

نواف السالم(صدى):

سعت إدار النادي الأهلي، إلى تحفيز لاعبي الفريق الأول، قبل موقعة الفيحاء، المقرر إقامتها، اليوم السبت،في إطار الدور الربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسلمت الإدارة اللاعبين والجهاز الفني والإداري راتب شهر؛ لرفع معنوياتهم قبل موقعة كأس الملك، حيث يرغب الأهلي في الحصول على تركيز لاعبيه الكامل في تلك المباراة التي لا تقبل القسمة على أثنين.

وعلى جانب أخر أنهى الأهلي مرانه الأخير، أمس، تحت إشراف المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف، الذي كشف عن تشكيلة المباراة الأساسية والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمي: باسم العطاالله

خط الدفاع: أمير كردي، ميليقان وعقيل وبلغيث.

الوسط: باخشوين، وابن عمر، فيتفا، ليوناردو، صالح العمري.

الهجوم: مؤمن زكريا