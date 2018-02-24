قضايا الاعتداء على المال العام تشكل 25% من قضايا النيابة خلال الشهر الماضي

علي القحطاني (صدى):

كشفت النيابة العامة عن بلوغ قضايا الاعتداء على المال العام نسبة 25% من إجمالي القضايا الواردة بعدد 4345 قضية خلال شهر جمادى الأولى الماضي، بينما شكلت الجرائم الاقتصادية نسبة 3% بعدد 521 في نفس الشهر.

وأوضحت ” النيابة ” عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد القضايا الواردة لفروعها ودوائرها خلال الفترة من 1- 30 /5 /1439 هـ، قد بلغت 17381، وأن عدد القضايا المنجز منها 18809، بينما بلغت عدد القضيا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة 8988 قضية، وأن عدد الأعضاء التابعين في فروع ودوائرها 2072 عضو.

وأشارت إلى أن اختلاس الأموال العامة أو البنوك أو الشركات المصرفية من الجرائم الكبيرة الموجبة التوقيف، بالإضافة إلى أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاّ مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس.

وبلغت الرياض المرتبة الأولى عن بقية مدن المملكة في القضايا الواردة لها في المناطق، بنسبة 32%، تليها في المرتبة الثانية منطقة مكة المكرمة بنسبة 23%، ثم الشرقية بنسبة 11 %، وجازان بنسبة 6%، وتساوت في القضايا كل المدينة المنورة والقصيم بنسبة 5%.