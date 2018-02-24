بيان من ” الشعب الفلسطيني ” بخصوص نقل سفارة أمريكا للقدس مايو المقبل

القدس المحتلة(صدى):

أصدر حزب الشعب الفلسطيني بيانًا صحفيًا، للرد على إعلان الإدارة الأميركية عزمها تنفيذ إجراءات نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة في منتصف مايو القادم.

وأكد البيان أن القرار متزامنًا مع الذكرى السبعين للنكبة ، واصفًا الإعلان بأنه يمثل استفزازا بكل معنى الكلمة لمشاعر شعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية ولكل الأحرار في العالم.

وأضاف : ” ذلك يمثل مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقدس”، مؤكدًا أن اختيار هذا الموعد لتنفيذ قرار ترامب الباطل أصلا باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال يؤكد مجددا أنه لا يمكن القبول بالإدارة الأميركية كراع لأي تسوية سياسية مستقبلية في المنطقة”.

وطالب الحزب بحشد كل طاقات الشعب الفلسطيني، خاصة في ذكرى إحياء النكبة، لتصعيد الكفاح الوطني رفضا للقرار الأميركي والعمل على إسقاطه.