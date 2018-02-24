تعليق الأحوال المدنية على تضمن الهوية الوطنية أخطاء إملائية

عادل الحربي (صدى):

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من عدم اهتمام الأحوال المدنية ،بكتابة همزة القطع، والياء الأخيرة، والتاء المربوطة، في أسماء الهويات الوطنية، مثل: احمد، فاطمه، الشمرى، معتبرينها من أكثر الأخطاء الإملائية الشائعة في البطاقات.

وفي هذا السياق علق المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر مؤكدًا أنهم يلتزمون بالأسماء كما ترد في تبليغ الولادة، شريطة ألا تخالف قواعد اللغة العربية، موضحا أن للمواطنين الحق في تعديل أسمائهم في حال ثبوت أي خطأ إملائي بها.