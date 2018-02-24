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إعداد مؤشرات الكترونية للرقابة على الجهات الحكومية

إعداد مؤشرات الكترونية للرقابة على الجهات الحكومية
علي القحطاني (صدى):

تستعد هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” لإطلاق مشروع رقابة إلكتروني شامل على مختلف الجهات الحكومية، باستخدام التقنية الحديثة، وسيشمل التطبيق 11 جهة حكومية في المرحلة الأولى.

ويهدف بناء المؤشرات إلى الرقابة على أعمال المشتريات الحكومية ، وتزويد شركة ” تبادل ” التابعة لوزارة المالية بها، لتطبيقها على نظام المنافسات الإلكتروني، والتعاون مع وزارة العمل للمشاركة في تفعيل الرقابة الإلكترونية على 37 إجراء لديها، كشف المخالفات والتجاوزات إلكترونيًا.

 


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