سبب تفاوت سرعة الإنترنت في المدن الكبيرة بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن سبب تفاوت سرعة الإنترنت في المدن الكبيرة، هوعدم انتشار المحطات اللاسلكية.

وأوضح ماجد المزيد نائب محافظ هيئة الاتصالات للتقنية والبنية التحتية، أنه صدرت توجيهات عليا بالموافقة على تحديث ضوابط وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء المحطات اللا سلكية داخل الأحياء السكنية مثل الحدائق وأعمدة الإنارة وإنارة المساجد والمساحات العامة.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيسهم في تمكين مقدمي الاتصالات من وضع محطات لا سلكية لتحسين مستوى شبكات الاتصال “الجيل الرابع والخامس، مؤكدًا أن إطلاق الجيل الخامس سيسهم في زيادة سرعات الإنترنت مستقبلاً في المملكة، متوقعاً أن يكون الإطلاق التجاري بحلول عام 2020.