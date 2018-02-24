تشكيل لجنة للدفاع عن المتهمين العاجزين عن دفع أتعاب المحامين

عادل الحربي (صدى):

شكلت وزارة العدل لجنة من شأنها الترافع عن المتهمين الغير قادرين على دفع أتعاب للمحامين، وتكون الأتعاب على نفقة الدولة.

وتتكون اللجنة من مدير الإدارة العامة للمحاماة رئيسًا، وعضوية مستشار شرعي من وكالة الشؤون القضائية، ومستشار نظامي من وكالة الأنظمة، وممثل من الإدارة المالية، مع تسمية محام من الإدارة العامة للمحاماة.

وتتلقى اللجنة الطلب الوارد من المحكمة، بطلب تسمية محامي للترافع عن المتهم، على أن يكون الطلب قبل موعد الجلسة بوقت كافي، وتبت اللجنة في الطلب خلال مدة لا تتعدى الـ 5 أيام.

وتقوم اللجنة بترشيح محامي من القوائم التي أعدتها الإدارة العامة للمحاماة، وتبعث المحامي للمحكمة قبل موعد الجلسة، ثم تصدر اللجنة قرارها بندب المحامي بعد التأكد من قيده في جدول المحامين الممارسين.