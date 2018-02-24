حالات يمنع فيها تناول الشوفان

متابعات(صدى):

على الرغم من الفوائد الصحية المتعددة للشوفان، الا أن هناك حالات ينصح فيها بعدم تناوله، ومنها إذا كان لديك مشاكل في البلع أو مشكلة في المضغ بسبب الأسنان، فمن الأفضل تجنب تناول الشوفان، لأنه إذا لم يُمضغ جيدًا يمكن أن يسبب انسداد الأمعاء.

وأيضًا في حالة اضطرابات الجهاز الهضمي يجب تجنب منتجات الشوفان، لأن مشاكل الجهاز الهضمي التي تمتد طوال وقت هضم الطعام يمكن أن تسمح للشوفان بسد الأمعاء.

يذكر أن الشوفان أحيانًا يسبب غازات الأمعاء والشعور بالانتفاخ، ولمواجهة ذلك يجب البدء بجرعة منخفضة ثم زيادتها ببطء حتى الوصول إلى المقدار المطلوب، ومن المرجح اختفاء هذه الآثار الجانبية بمجرد أن يعتاد الجسم على الشوفان.