حبة دواء واحدة تعالج الإنفلونزا في 24 ساعة

طوكيو(صدى):

صرحت وزارة الصحة اليابانية، الجمعة، على طرح دواء جديد قادر على القضاء على الإنفلونزا في 24 ساعة فقط، مقارنة بالأدوية الأخرى التي تحتاج 3 أيام أو أكثر، يحمل اسم ” Xofluza ” وهو من إنتاج شركة ” Shionogi ” اليابانية.

وتؤكد الشركة المنتجة أن الدواء الجديد يختلف جذريا عن الأدوية المنافسة مثل ” Tamiflu “، فلن يحتاج المريض سوى حبة واحدة فقط للعلاج، ويكون الشفاء في 24 ساعة فقط في المتوسط وفقا للتجارب.

ومن المنتظر طرح الدواء في السوق الياباني بحلول شهر مايو المقبل، في حين لم يتم الإفصاح موعد توافره عالميا، إلا أن صحيفة “وول ستريت جورنال” أكدت أنه سيتوافر العام المقبل في أميركا.