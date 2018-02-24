تكرار تسخين الطعام يفقده القيمة الغذائية

متابعات(صدى):

يؤكد الأطباء أن تسخين الطعام عادة ما يؤدي إلى فقدان قيمته الغذائية، خاصة مع تكراره عدة مرات، ويمكن أن يتحول إلى مواد ضارة.

وأوضح الأطباء أن معظم الأطعمة تفقد حوالي 60% من المعادن والفيتامينات التي تحتويها، لأنها تتكسر مع درجات الحرارة العالية ما يحول دون استفادة الجسم منها.

وعلى رأس تلك الأطعمة التي تفقد قيمتها الغذائية بالتسخين السبانخ، حيث يتسبب تكرار تسخينها في فقدها معظم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم ومضادات الأكسدة.

وتسخين الخبز على النار مباشرة أو تكرار تسخينه أكثر من مرة، يؤدي إلى توليد أول أكسيد الكربون، ويظهر ذلك في الأجزاء المحترقة أو السوداء، وهو مادة مسرطنة، وبالتالي الأمر لا يتوقف على فقد القيمة الغذائية للخبز فقط بل تحوله إلى مواد ضارة.

وأيضا الملوخية، تحتوي على وحدات كبيرة جدًا من فيتامين (أ)، لكن تبريدها وتسخينها يؤدي إلى فقد نسبة كبيرة منه، لذلك يُفضل تناولها طازجة دائمًا، إضافة إلى البطاطس، فهي تفقد فوائدها الغذائية مع تكرار تسخينها، والبطاطس المسبكة أو التي تحتوي على بصل وثوم وطماطم تكون معرضة أكثر لنمو الميكروبات والبكتريا فيها مع تبريدها وتسخينها.