الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة بـ3 مناطق

علي القحطاني (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الامطار من متوسطة الى غزيره مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تصل سرعتها الى اكثر من 45 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية قد تصل الى اقل من 2 كم على مناطق تبوك ،المدينة المنورة، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ،القصيم ، الرياض ، الشرقية.

كما يتوقع هطول امطار رعدية على مرتفعات مناطق عسير ، الباحة ، مكة المكرمة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الاوسط والجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.