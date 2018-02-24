عقاريون يتوقعون انخفاض أسعار شقق الإيجار إلى 15 %

عادل الحربي (صدى):

أكد عقاريون أنه مع تطبيق نظام ” إيجار ” بكامل شروطه، ستنخفض أسعار إيجارات الوحدات العقارية بنسبة تصل إلى 15% ، وسيضع حدًا للشقق ذات الإيجارات المرتفعة.

وأوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، أن هناك عدة عوامل أدت لانخفاض أسعار الشقق الإيجارية خلال الفترة الحالية، أبرزها: تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وضخ مشروعات وزارة الإسكان.

وتوقع الأحمري حدوث تراجعات أخرى تصل إلى 15% مع تطبيق نظام إيجار بكامل شروطه، والتي قد يتأثر منها بشكل كبير أصحاب العقارات القديمة، حيث كانت تؤجر في الفترة الماضية بأسعار تقارب على الجديدة، مما جعل هناك تلاعبًا في الأسعار تأثر منها المستأجر خلال الخمس سنوات الأخيرة بشكل كبير جدًا.