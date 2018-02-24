الإمارات والولايات المتحدة يبحثان تعزيز سبل التعاون بين البلدين

دبى(صدى):

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي، بقصر الشاطئ في العاصمة النائب إدوارد رويس رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، لبحث علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين الدولتين.

وأكد الطرفان خلال اللقاء حرصهما على تطوير الشراكات الثنائية و تعزيز أطر التنسيق المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتطرق الحديث إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة ، والمبادرات و الجهود الدولية المبذولة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار واحتواء الأزمات.