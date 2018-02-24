أسر تبدي استياءها من استمرار أزمة توقف العمالة الإندونيسية
أعربت بعض الأسر عن استياءها من استمرا أزمة استقدام العاملات المنزلية من إندونيسيا، نحو 7 سنوات ،رغم التصريحات التي تتحث عن عودة الاستقدام دون أن يتحقق.
وتسببت تلك الأزمة في لجوء العائلات إلى الشركات المختصة في تشغيل العمالة المنزلية بنظام الساعات، حيث تتراوح ساعة العاملة بين 25 لـ 30 ريال يوميا.
وظهر سماسرة مستغلين للأزمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرض كفالات عاملات من جنسيات مختلفة بمبالغ كبيرة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15894 ] نشر منذ 3 ساعات
الان العماله الاندونيسيه موجوده عن طريق شركات استقدام ويؤجرون بسعر 180 ريال في اليوم وعندهم كذلك بالشهر
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8483 ] نشر منذ 2 ساعتين
يحبيبي ابو عمـــــار هــذي هـــي أم ألمُشـــــكلـه .🤔.
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بَــــس إنـت مَتِحـتاجهِــن . عِنــدِك ٤مُــدرَعــات فيهِــن ألخـــير .😅😊.