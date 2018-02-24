أسر تبدي استياءها من استمرار أزمة توقف العمالة الإندونيسية

علي القحطاني (صدى):

أعربت بعض الأسر عن استياءها من استمرا أزمة استقدام العاملات المنزلية من إندونيسيا، نحو 7 سنوات ،رغم التصريحات التي تتحث عن عودة الاستقدام دون أن يتحقق.

وتسببت تلك الأزمة في لجوء العائلات إلى الشركات المختصة في تشغيل العمالة المنزلية بنظام الساعات، حيث تتراوح ساعة العاملة بين 25 لـ 30 ريال يوميا.

وظهر سماسرة مستغلين للأزمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرض كفالات عاملات من جنسيات مختلفة بمبالغ كبيرة.