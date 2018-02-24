محامي يوضح عقوبة تعمد الأشخاص جرح أنفسهم للحصول على إجازة مرضية

علي القحطاني (صدى):

أكد المحامي رمزي السفياني، أنه لايجوز على الشخص إيذاء تفسه متعمدًا بقصد الحصول على إجازة مرضية من العمل، موضحًا أنه فعل مجرم شرعًا ويعاقب عليه بالعقوبة التعزيرية الرادعة.

جاء ذلك تعقيبًا على مقاطع فيديو متداولة، ظهر فيها تعمد بعض الأشخاص جرح أنفسهم، باعتبارها طريقة جديدة للإجازة المرضية.

وقال السفياني : ” لوحظ مؤخرًا انتشار مقاطع فيديو تحتوي على قيام أشخاص بجرح أنفسهم والبعض يقوم بكسر إحدى أصابعه بقصد الاحتيال للحصول على إجازة مرضية، فهذا الفعل يعتبر إيذاء للنفس بتعمد إلحاق الضرر بها، وهذا محرم شرعًا “.

واستشهد بقول الله تعالى: ” ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على الله يسيرًا ” ، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ” الذي يخنُق نفسه يخنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعنها في النار “.