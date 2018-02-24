بالفيديو..مسجون بـ ” الملز ” يعرب عن ندمه ويوجه رسالة لقائدي المركبات

عادل الحربي (صدى):

أعرب أحد الموقوفين بسجن ” الملز ” لتسببه في وفاة طفلة نتيجة اصطدامه بباص نقل مدرسي، يقلُّ 12 فتاة، عن ندمه الشديد ،ناصحًا قائدي المركبات بتوخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة ، قائلا : ” إلى متى السرعة “.

وقال الموقوف خلال لقاء قام به برنامج “ الله يعطيك خيرها ” بقناة الإخبارية مع الموقوفين في القضايا المرورية، إنه يندم على فعله بعد انحراف مركبته على أحد الطرق الدائرية بمدينة الرياض بسبب انفجار أحد الإطارات أثناء قيادته بتهور على سرعة تجاوزت الـ 170 كم/ س؛ ما نتج عنه ارتطامه بمركبة أخرى؛ مما تسبب في مقتل قائدها.