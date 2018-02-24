بالفيديو..مسجون بـ ” الملز ” يعرب عن ندمه ويوجه رسالة لقائدي المركبات
أعرب أحد الموقوفين بسجن ” الملز ” لتسببه في وفاة طفلة نتيجة اصطدامه بباص نقل مدرسي، يقلُّ 12 فتاة، عن ندمه الشديد ،ناصحًا قائدي المركبات بتوخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة ، قائلا : ” إلى متى السرعة “.
وقال الموقوف خلال لقاء قام به برنامج “ الله يعطيك خيرها ” بقناة الإخبارية مع الموقوفين في القضايا المرورية، إنه يندم على فعله بعد انحراف مركبته على أحد الطرق الدائرية بمدينة الرياض بسبب انفجار أحد الإطارات أثناء قيادته بتهور على سرعة تجاوزت الـ 170 كم/ س؛ ما نتج عنه ارتطامه بمركبة أخرى؛ مما تسبب في مقتل قائدها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15894 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف يحكم عليه بالقصاص بسبب حادث لم يكن متعمد فيه ؟
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1678 ] نشر منذ 48 دقيقة
يمكن عشان السرعة ولا هذا حكمه القتل الغير عمد…
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2199 ] نشر منذ 28 دقيقة
والله احسن لك تنقص ياخي الدنيا مافيها الا الغباء والقيء والقتل هناك عالم اخروي جميل فجماله لا يمكن ان يصفه واصف لكن عليك يالاكثار من قراءه القرآن والذكر
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2199 ] نشر منذ 28 دقيقة
إلا الغثا والقيل والقال
X[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله لا يكثر هالاشكال سرعة وتهور ومخالفات وحوادث والضحية ناس ابرياء يسيرون في طريقهم بكل امان هذولا يفترض سحب الرخص منهم ورميهم في السجون الى الابد