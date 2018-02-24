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بالفيديو.. ” غوث ” ينتشل سيارة من الرمال بالرياض

بالفيديو.. ” غوث ” ينتشل سيارة من الرمال بالرياض
علي القحطاني (صدى):

تمكن فريق عمل غوث التطوعي للإنقاذ ،من تحرير سيارة علقت بالرمال في نفود سعد بالرياض.

وانتقل الفريق لمكان السيارة فور ورود البلاغ، ونجح في انتشالها من الرمال بطريقة احترافية، دون التسبب في أية تلفيات بالسيارة.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 15894 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما فيه طريقه احترافيه
تم سحبها بحبل وانتهت المشكله

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