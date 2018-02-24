بالفيديو.. ” غوث ” ينتشل سيارة من الرمال بالرياض
تمكن فريق عمل غوث التطوعي للإنقاذ ،من تحرير سيارة علقت بالرمال في نفود سعد بالرياض.
وانتقل الفريق لمكان السيارة فور ورود البلاغ، ونجح في انتشالها من الرمال بطريقة احترافية، دون التسبب في أية تلفيات بالسيارة.
الأحترافية والخبرة في مجال الإنقاذ يسهل عمليات الإنقاذ بكل أتقان ودقه وحذر حتى لا يكون هناك اي اصابات لا قدر الله لا سيما مايحصل كثير من أرتداد الوايرات والتلفيات في الممتلكات #فريق_غوث ولله الحمد يعمل على أعلى مستويات الأحترافية في هذا المجال pic.twitter.com/MiY4Na3iJM
— غوث للإنقاذ (@ghawthteam) ٢٤ فبراير، ٢٠١٨
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15894 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما فيه طريقه احترافيه
تم سحبها بحبل وانتهت المشكله