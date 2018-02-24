حروق شديدة بجسد مواطن لدغه حيوان بحري عجيب بجازان

تركي السالم(صدى):

تعرض مواطن خلال ممارسته السباحة في منطقة جازان، للدغة من حيوان بحري غريب، أدى إلى إصابته بجروح شبيهة بالحروق.

وقال المصاب الثلاثيني، أنه شعر بحيوان التصق في جسده من الخلف، ولم يستطع إبعاده عنه، حتى لدغه متسببا في قدانه للوعي.

وتم نقل المصاب لمستشفى الأمير محمد بن ناصر وهو في حالة إغماء، وسط حالة من ذهول المتواجدين من شدة الحروق المنتشره بجسده.