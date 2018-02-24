حروق شديدة بجسد مواطن لدغه حيوان بحري عجيب بجازان
تعرض مواطن خلال ممارسته السباحة في منطقة جازان، للدغة من حيوان بحري غريب، أدى إلى إصابته بجروح شبيهة بالحروق.
وقال المصاب الثلاثيني، أنه شعر بحيوان التصق في جسده من الخلف، ولم يستطع إبعاده عنه، حتى لدغه متسببا في قدانه للوعي.
وتم نقل المصاب لمستشفى الأمير محمد بن ناصر وهو في حالة إغماء، وسط حالة من ذهول المتواجدين من شدة الحروق المنتشره بجسده.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 4 ساعات
انا أصبت به في جيزان قبل شهر
هذا قنديل البحر
يأخذ فترة وتختفي الحروق
مفروض خفر السواحل ينبه الناس
لانه منتشر في هذا الوقت