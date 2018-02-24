” عالم دنيا ” عروض استعراضية بأبو ظبي

نورة الشهري (صدى):

أكدت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، أنه سيتم تقديم عروض “عالم دنيا ” في أبو ظبي، لمدة ثلاث أيام على التوالي خلال شهر مارس المقبل.

وأعلنت دنيا عبر حسابها على موقع ” انستقرام ” ، عن موعد العروض الاستعراضية ، مرفقة بصورة للحملة الدعائية الموجودة في أحد شوارع أبو ظبي، معلقة: ” مستنياكم يوم 1 و2 و3 مارس إن شاء الله في أبو ظبي.. عالم دنيا “.

وتقدم دنيا 10 عروض استعراضية بطريقة تشويقية لأشهر أغاني مسلسلاتها ” لهفة، نيللي شريهان، وفي اللالا لاند “، والتي نفذت بطريقة احترافية،بالإضافة لفقرات استعراضية للباليه، والساحر و التنورة، وفن البانتومايم.