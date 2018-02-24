مؤتمر عمان يؤكد أهمية تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية

فهمي محمد(صدى):

أكد البيان الختامي لمؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، الذي انعقد في عمان، على أهمية الضغط على المجتمع الدولي لتنصيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.

وطالب المؤتمر المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة بإصدار قرار دولي لتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

ودعا المؤتمر حكومات الدول الكبرى لمناصرة هذه القضية والتحرك العاجل ببذل الجهود اللازمة لاستصدار هذا القرار والذي سيضع حدا للمجازر الجماعية والجرائم الشنيعة التي تطال المدنيين بشكل يومي من قبل مليشيا الحوثي المتمردة على الأعراف والقوانين الدولية والمحلية والمتجردة من أخلاقيات وقيم الحروب والمنازعات.

ودعا البيان الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي لمواصلة جهوده في مكافحة الإرهاب الحوثي بكل الوسائل الممكنة ودعوة المجتمع الدولي لمساندة جهود التحالف.

يذكر أن المؤتمر كان تحت عنوان ” الحوثي حركة إرهابية ” ،نظمته رابطة الإعلام التنموي لمدة ثلاثة أيام، في عمان.