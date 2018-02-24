بالفيديو.. مواطن يروي تجربته مع ” جن ” لبس زوجته

علي العنزي(صدى):

قص مواطن بمدينة نجران تجربته مع الدجل ، بعدما لبست زوجته بالجن عن طريق سحر مدبر لها، موضحًا كيف ساعدته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للكشف عن مكان السحر المدفون في إحدى المقابر.

وأوضح المواطن في برنامج ” مالم تر ” على قناة MBC أنه رقى زوجته بآيات الرقية الشرعية في إحدى الليالي، وبدأ الجن الذي في داخلها يتحدث بلسانها عن مكان السحر.

وأشار إلى أنه سجل حديث الجن وأرسله إلى رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نجران طالبًا مساعدته في حل المشكلة.

وقال أن رئيس الهيئة شكّل لجنة للبحث عن السحر في عدد من مقابر أحد أحياء نجران، وذكر ” الجن ” لهم اسم الحي ولم يذكر لهم اسم المقبرة، وكان في الحي المذكور 6 مقابر، فاضطروا إلى البحث فيها جميعاً لكن دون جدوى.