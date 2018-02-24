الجمعان يتوقع سقوط أمطارًا غزيرة ببعض المناطق

علي القحطاني (صدى):

توقع محلل الطقس تركي الجمعان بوجود حالة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة، مصحوبة بأمطار غزيرة، وتصل إلى القوية على عدة مناطق، يبدأ تأثير ذروتها من الساعات الحالية حتى مساء يوم الأحد القادم.

وقال الجمعان أن سبب قوة الحالة يكمن في نشاط مميز للموجات العلوية الطولية مسببة معها خلخلة في قيم الضغط السطحي مسببة نشاطًا قويًّا للمنخفض الحراري وشدة للقيم الحرارية التصعيدية.

وأوضح أن الحالة الجوية بدأت في تأثيرها على منطقة تبوك، وتؤثر حاليًا على سواحل الوجه وأملج وحقل والمناطق الشرقية منها، كما أيضًا تؤثر على منطقة الحدود الشمالية، وتشمل سكاكا وأيضًا منطقة الجوف.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الحالة ذروتها من صباح اليوم السبت، وتؤثر بالأمطار الغزيرة، وتصل إلى الغزيرة جدًّا على بعض المناطق، وتشمل منطقة المدينة المنورة ومرتفعات العيص وخيبر، وتشمل كذلك بدر ومهد الذهب وحولها. كما أيضًا يُتوقع أن تتقدم الحالة شرقًا لتؤثر على عقلة الصقور والمجمعة وبريدة وما حولها من منطقة القصيم بشكل متوسط. وكذلك منطقة حائل، وتشمل حائل المدينة والشملي. وتؤثر على منطقة مكة المكرمة، وتشمل مرتفعاتها.

و يتوقع أن تطول سواحلها (جدة ورابغ) بشكل خفيف، ويصل أبرز التأثير على منطقة الرياض، وتشمل الرياض المدينة والدوادمي وعفيف والقويعية والخرج وما حولها وبينها، ثم تنتقل الحالة يوم الأحد إلى المنطقة الشرقية وجنوب الرياض، وتشمل حوطة بني تميم والخرج والهفوف.