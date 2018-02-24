الداخلية الكويتية توضح حقيقة إسقاط المخالفات المرورية بمناسبة العيد الوطني

خالد الظفيري(صدى):

أكدت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، أن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول إسقاط المخالفات المرورية عن المواطنين والمقيمين بمناسبة العيد الوطني لا أساس له من الصحة.

وأصدرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة بيانًا صحفيًا، قالت فيه أن المنشور الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويحمل شعار الوزارة مزور ومعلوماته مغلوطة، ولا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من بث الصورة والمعلومات المزورة.

وشددت الوزارة على وسائل الإعلام المختلفة أن تتقصى الحقيقة والمصداقية، فيما تتناوله من أخبار والتأكد من صحتها.