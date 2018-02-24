اليوم..التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في سوريا

واشنطن(صدى):

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم السبت، على مشروع القرار الإنساني الذي تقدمت به الكويت والسويد لوقف إطلاق النار في سوريا.

واعرب رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في تصريح للصحفيين عن أمله في أن يتمكن المجلس من التصويت على القرار اليوم، وتوحيد جهوده وإيجاد صيغة مقبولة من الجميع للحفاظ على وحدة مجلس الأمن بمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا.

ويدعو مشروع القرار إلى وقف لإطلاق النار لمدة 30 يومًا في كافة أنحاء سوريا لتمكين وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى.